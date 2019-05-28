Крокер: следующий матч будет не на жизнь, а на смерть

Защитник «Химок» Тони Крокер прокомментировал победу своей команды в третьем матче полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«На эту игру мы вышли с огромной концентрацией, потому что знали, что будет настоящая битва. Обе команды не хотели сдаваться, но мы постарались с первой четверти навязать сопернику свою игру и хорошо атаковали. Получив хорошее преимущество, мы продолжили контролировать игру, хорошо сыграли в защите, что и привело к такой красивой победе. Этот матч отличался от игр, которые мы провели в Казани.



Дома мы сыграли лучше, однако УНИКС тоже играет хорошо, как на своей площадке, так и на выезде. Следующий матч будет не на жизнь, а на смерть, предстоит битва, и соперник точно продемонстрирует все, на что способен, сыграет на максимуме. Мы должны соответствовать тому уровню интенсивности, который они предложат, но при этом сыграть лучше. Отдельно хотел бы отметить болельщиков, которые здорово себя проявили. Надеюсь, они также нас поддержат и в следующем матче, даже лучше. Мы очень ценим их», — приводит слова Крокера официальный сайт подмосковной команды.

Неожиданно легко! «Химки» разнесли УНИКС и повели в серии 2-1 После двух упорных матчей в Казани химчане привезли соперникам почти 30 очков. До финала — один шаг.