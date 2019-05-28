Отец К. Томпсона сравнил своего сына с легендарным игроком «Лейкерс»

Майкл Томпсон, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и отец атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, сравнил своего сына с бывшим партнёром по команде Джеймсом Уорти.

«Уорти играл вместе с Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром, когда Карим ещё был Каримом. На мой взгляд, Джеймс был в той команде одной из величайших третьих опций, а зачастую — первой. Уорти часто обходят вниманием, но он был одним из величайших баскетболистов всех времён, просто он выступал вместе с Мэджиком и Каримом», — цитирует Томпсона The Athletic.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НБА Клэй в среднем набирает 19,1 очка, собирает 3,9 подбора, отдаёт 2,0 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота за 39,4 минуты.