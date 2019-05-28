Адетокунбо: хочу, чтобы все игроки «Милуоки» остались в команде

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо надеется, что руководство организации в межсезонье сделает всё возможное для сохранения нынешнего состава команды.

«Хочу, чтобы все остались. У нас отличная команда, состоящая из бескорыстных игроков, показывающих правильный баскетбол. Они — победители. В нашей команде прекрасная атмосфера. Нет ни одного придурка. Конечно, я хочу, чтобы все остались. Пусть мои одноклубники это знают», — цитирует Янниса ESPN.

Предстоящим летом неограниченно свободными агентами станут форварды Никола Миротич и Бонзи Колсон, защитники Малколм Брогдон и Тим Фрейзер, а также центровые Брук Лопес и Пау Газоль. У форварда Криса Миддлтона есть опция, позволяющая ему тоже выйти на рынок свободных агентов 30 июня.