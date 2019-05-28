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Керр: надеюсь, у Ванвлита не родится ещё один ребёнок во время финала плей-офф

Керр: надеюсь, у Ванвлита не родится ещё один ребёнок во время финала плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру резервного разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита в финале плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-2).

«Фред полностью изменил ситуацию после того, как стал отцом. Надеюсь, у него не родится ещё один ребёнок во время финала плей-офф», — цитирует Керра журналист The Toronto Star Даг Смит на своей странице в «Твиттере».

В трёх встречах после рождения ребёнка Ванвлит в среднем набирал 16,0 очка, отдавал 3,0 передачи, собирал 0,7 подбора и совершал 0,7 перехвата за 32,0 минуты. Точность бросков с игры у 25-летнего баскетболиста составила 73,5%, включая 85,9% трёхочковых.

«Уорриорз» и «Рэпторс» проведут первый матч финала плей-офф в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 31 мая, начало — в 04:00 мск.

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