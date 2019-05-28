Джеймс отдыхает в компании Пола и Уэстбрука

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он отдыхает вместе с разыгрывающим «Хьюстон Рокетс» Крисом Полом и лидером «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком.

Видео можно посмотреть на странице Complex Sports в «Твиттере».

Джеймс перешёл в «Лейкерс» летом 2018 года. Звёздный форвард заключил с калифорнийским клубом четырёхлетнее соглашение на сумму $ 154 млн.

В регулярном чемпионата сезона-2018/19 Леброн в среднем набирал 27,4 очка, собирал 8,5 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,2 минуты.

«Лейкерс» завершили «регулярку» на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.