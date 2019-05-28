Керр: К. Томпсон — самый универсальный игрок в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об атакующем защитнике команды Клэе Томпсоне.

«Клэй в плей-офф доказал, что является самым универсальным игроком в НБА. Возможно, кто-то поспорит с этими словами, но это так. Вы не назовёте баскетболиста, который может так же легко запереть соперника в защите, а затем убежать на другую сторону площадки и сыграть на высоком уровне в атаке», — приводит слова Керра The Athletic.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Томпсон в среднем набирает 19,1 очка, собирает 3,9 подбора, отдаёт 2,0 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота за 39,4 минуты.

В финале постсезона «Уорриорз» встретятся с «Торонто Рэпторс». Первый матч команды проведут в Канаде на «Скотиабанк-Арене» 31 мая, начало — в 04:00 мск.