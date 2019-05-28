Клуб WNBA отказался от сотрудничества с форвардом сборной России Мусиной

Форвард сборной России по баскетболу Раиса Мусина не смогла закрепиться в женской лиге НБА. Россиянка была выбрана под 21-м номером драфта-2018 клубом «Финикс Меркури», но контракт с ней так и не был подписал. По словам Мусиной, причиной отказа стал тот факт, что она не приехала на предсезонные сборы из-за проблем с визой.
«Из-за того что я не приехала в прошлом году, они решили меня отсеять. Поэтому я уже не в «Финиксе» и являюсь свободным игроком для клубов WNBA.
В этом году не общалась ни с кем из представителей WNBA. Сейчас для меня главное — хорошо подготовиться к Евробаскету. Это мой приоритет. Я не хотела пробовать себя в командных лагерях в США, чтобы провести полноценные сборы с национальной командой. Возможно, после окончания Евробаскета вернусь к этому вопросу. Надеюсь, что у меня ещё всё впереди, и я смогу дебютировать в WNBA. Это новый, очень интересный опыт, сильнейшая лига мира. Если мне предоставится еще один шанс, я им воспользуюсь», — приводят слова Мусиной «Известия».
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