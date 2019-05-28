Марчюлёнис отказался от депутатского мандата в Европарламенте

Один из лучших советских игроков в истории, легенда литовского баскетбола, член Зала славы НБА и ФИБА Шарунас Марчюлёнис отказался от права представлять прибалтийскую страну в Европарламенте.
Напомним, 26 мая в странах ЕС прошли выборы в Европарламент, по квоте Литва имеет в этой структуре 11 мест, одно из них досталось Марчюлёнису, который баллотировался от партии «Союз крестьян и зелёных Литвы».
Решение отказаться от карьеры депутата экс-баскетболист мотивировал результатами голосования. По его словам, волеизъявление жителей ЕС поставило перед Европой задачу сохранения ценностей союза и самой организации в целом. Марчюлёнис считает, что такую повестку дня должны решать политики с более богатым опытом.
Сам же он сфокусируется на проектах, способствующих развитию спорта в Литве, а также помогающих тем спортсменам, которые недавно завершили карьеру, сообщает Lvzs.lt.
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