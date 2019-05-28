Лю отказался от работы ассистента в «Хьюстоне» и «Нью-Орлеане»
Руководители «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» проявляли интерес к экс главному тренеру «Кливленд Кавальерс» Тайрону Лю. В обоих клубах намеревались предоставить специалисту должность ассистента главного тренера. Однако Лю ответил отказом как техасцам, так и луизианцам. Он по-прежнему рассчитывает получить должность главного тренера в одном из клубов НБА и именно потому не стал рассматривать эти предложения, сообщает The Athletic.
Тайрон Лю лишился места наставника «Кливленд Кавальерс» на старте сезона-2018/19. Уже после завершения регулярного чемпионата ему поступило предложение от «Лос-Анджелес Лейкерс». Но и здесь Лю ответил отказом. Стороны не сумели найти общий язык в вопросе срока действия контракта.
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