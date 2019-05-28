Казинс поделился ожиданиями от серии с «Торонто»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», дав характеристику канадской команде.

«Это очень и очень жёсткая команда. Очевидно, что голова этой змеи — Кавай Леонард.У них есть такой исполнитель, как Кайл Лоури. Паскаль Сиакам вывел игру на совершенно другой уровень. Кроме того, в их составе есть такие ветераны, как Дэнни Грин, Серж Ибака и Марк Газоль. У них есть такие молодые, подрастающие игроки, как Фред Ванвлит. У них много талантов. Команда играет вместе и жёстко. В этом коллективе нет таких игроков, которые сдаются. С ними придётся биться», — приводит слова Казинса Clutch Points.

Первый матч финальной серии пройдёт в Канаде в ночь на 31 мая мск.