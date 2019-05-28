ЦСКА победил «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча прошла в напряжённой борьбе.
Первая четверть осталась за хозяевами — 18:17. Уже в следующей десятиминутке ЦСКА перехватил иницитаиву, благодаря чему на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 36:33. В третьей четверти «армейцы» нарастили преимущество — 54:45, но в заключительном игровом отрезке «Зенит» оформил рывок, в результате которого интрига в матче держалась до последних секунд. Тем не менее ЦСКА удалось удержать лидерство и оформить победу со счётом 69:68. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 баллов. У «Зенита» 15 баллов в свой актив записал Марко Симонович.
Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 3-0 и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ. Второй участник финала определится в паре «Химки» — УНИКС.
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