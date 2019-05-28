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ЦСКА победил «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча прошла в напряжённой борьбе.

Первая четверть осталась за хозяевами — 18:17. Уже в следующей десятиминутке ЦСКА перехватил иницитаиву, благодаря чему на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 36:33. В третьей четверти «армейцы» нарастили преимущество — 54:45, но в заключительном игровом отрезке «Зенит» оформил рывок, в результате которого интрига в матче держалась до последних секунд. Тем не менее ЦСКА удалось удержать лидерство и оформить победу со счётом 69:68. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 баллов. У «Зенита» 15 баллов в свой актив записал Марко Симонович.

Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 3-0 и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ. Второй участник финала определится в паре «Химки» — УНИКС.

Единая лига ВТБ
28 мая 2019, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
68 : 69
(18:17, 15:19, 12:18, 23:15)
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Симонович - 15, Миллер-Макинтайр - 13, Воронов - 9, Десятников - 6, Пушков - 6, Скрабб - 6, Карасёв - 4, Мекель - 4, Валиев - 3, Арманд - 2, Трушкин, Ютофф
ЦСКА: Родригес - 19, Боломбой - 10, де Коло - 8, Хиггинс - 7, Клайберн - 6, Хантер - 6, Хэкетт - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ухов, Воронцевич, Лопатин
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