«Енисей» не будет продлевать контракт с Окуловым

«Енисей» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Окуловым, сообщают «Известия».



53-летний Окулов возглавлял «Енисей» в течение четырёх лет. За это время команда однажды вышла в плей-офф в сезоне-2016/17. В нынешнем сезоне красноярцы заняли 9-е место в регулярном чемпионате с соотношением побед и поражений 11-15.



За историю выступлений в Единой лиге ВТБ «Енисей» выходил в плей-офф только дважды. Первый раз произошёл в сезоне-2013/14.



Окулов продолжит работу в московском клубе «Руна-баскет», который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге-1. Наставник ранее дважды выигрывал этот турнир с «Уралом» в сезоне-2011/12 и 2012/13. Также он работал со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, «Лиепаяс» и «Северсталью».