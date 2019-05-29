Дюрант полетит с «Голден Стэйт» в Торонто на первые матчи финала плей-офф НБА
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант полетит с командой на первые два матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN. Таким образом, хотя он точно не сыграет в первой встрече, сохраняется вероятность его участия во второй, которая состоится через два дня.
Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Сейчас он только отрабатывает броски, но в ближайшее время ему разрешат участвовать в полноценных тренировках.
В нынешнем плей-офф форвард набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время «Голден Стэйт» выиграл все 5 встреч после того, как он получил травму.
Казинс поделился ожиданиями от серии с «Торонто»
- 29 мая 2019
-
10:26
-
10:01
-
09:34
-
09:22
-
00:29
- 28 мая 2019
-
23:25
-
22:43
-
21:24
-
20:47
-
19:44
-
18:56
-
17:40
-
14:19
-
13:08
-
12:51
-
12:03
-
11:50
-
11:30
-
10:54
-
10:43
-
10:23
-
09:50
-
09:25
-
00:24
- 27 мая 2019
-
22:28
-
22:01
-
21:40
-
20:10
-
19:47
-
18:38
-
18:36
-
16:20
-
15:10
-
12:50
-
12:14
Партнерский контент