Дюрант полетит с «Голден Стэйт» в Торонто на первые матчи финала плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант полетит с командой на первые два матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN. Таким образом, хотя он точно не сыграет в первой встрече, сохраняется вероятность его участия во второй, которая состоится через два дня.



Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Сейчас он только отрабатывает броски, но в ближайшее время ему разрешат участвовать в полноценных тренировках.



В нынешнем плей-офф форвард набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время «Голден Стэйт» выиграл все 5 встреч после того, как он получил травму.

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