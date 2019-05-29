Дэнни Грин: остановить ГСВ кажется не так уж сложно, пока не выйдешь на паркет

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.



«Остановить «Голден Стэйт» кажется не так уж сложно. Но эта задача становится намного сложнее, как только выходишь на площадку», – приводит слова Грина ESPN.



В регулярном чемпионате «Торонто» выиграл у «Голден Стэйт» обе встречи. В финальной серии «Рэпторс» будут иметь преимущество своей площадки.



На пути к финалу «Торонто» победил в первом раунде «Орландо Мэджик» 4-1, во втором раунде – «Филадельфия Сиксерс» 4-3 и в финале конференции – «Милуоки Бакс» 4-2. «Уорриорз» прошли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2, «Хьюстон Рокетс» 4-2 и «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4-0.