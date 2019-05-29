Ибака: «Голден Стэйт» пытается усыпить соперника и получить открытые броски
Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Серж Ибака накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» высказал мнение об игровом стиле соперника.
«С «Голден Стэйт» нельзя лениться. Они играют играют в усыпляющей для оппонента манере. А потом появляется Стефен Карри, и если потеряешь концентрацию, то он получит возможность для открытого трёхочкового.
«Уорриорз» никогда не останавливаются. Это непрерывное движение. Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин постоянно перемещаются и пасуют. Расслабляться нельзя, иначе они почувствуют кураж», – цитирует Ибаку ESPN.
В регулярном чемпионате «Торонто» выиграл у «Голден Стэйт» обе встречи. В финальной серии «Рэпторс» будут иметь преимущество своей площадки.
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