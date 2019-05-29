Марк Газоль: Стефена Карри и Клэя Томпсона не удержать. Нужно остановить других

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» поделился взглядом на тактику соперника.



«Игроки «Голден Стэйт» отлично выбирают позиции, пасуют и действуют по ситуации. У них всегда предусмотрен второй и третий варианты развития атаки. В рамках одной комбинации у них есть несколько возможностей завершения. Таким образом, они получают множество шансов в одном владении.



Стефен Карри и Клэй Томпсон будут забивать в любом случае. В этом можно не сомневаться. Но остальных их партнёров необходимо остановить», – цитирует Газоля ESPN.



В регулярном чемпионате «Торонто» выиграл у «Голден Стэйт» обе встречи. В финальной серии «Рэпторс» будут иметь преимущество своей площадки.

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