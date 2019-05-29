Сильвер изучает вариант проведения ещё одного турнира в НБА аналогично футболу

Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что рассматривает возможность проведения в НБА ещё одного турнира по аналогии с принятой в европейском футболе моделью, где в течение одного сезона разыгрываются чемпионат и Кубок.



«Понимаю, что таким образом я пойду против консерваторов и приверженцев традиций. Они говорят, что ещё один турнир не будет никому интересен. А я считаю, что НБА имеет возможности создавать собственные новые традиции. И это не будет происходить внезапно», – приводит слова Сильвера New York Times.



Аргументом в поддержку своей позиции Сильвер считает то, что одного трофея слишком мало для такого длинного сезона, как в НБА. Его мнение разделяют и некоторые другие функционеры лиги.