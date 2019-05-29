Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сильвер изучает вариант проведения ещё одного турнира в НБА аналогично футболу

Сильвер изучает вариант проведения ещё одного турнира в НБА аналогично футболу
Баскетбол / НБА 0

Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что рассматривает возможность проведения в НБА ещё одного турнира по аналогии с принятой в европейском футболе моделью, где в течение одного сезона разыгрываются чемпионат и Кубок.

«Понимаю, что таким образом я пойду против консерваторов и приверженцев традиций. Они говорят, что ещё один турнир не будет никому интересен. А я считаю, что НБА имеет возможности создавать собственные новые традиции. И это не будет происходить внезапно», – приводит слова Сильвера New York Times.

Аргументом в поддержку своей позиции Сильвер считает то, что одного трофея слишком мало для такого длинного сезона, как в НБА. Его мнение разделяют и некоторые другие функционеры лиги.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент