Сильвер изучает вариант проведения ещё одного турнира в НБА аналогично футболу
Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что рассматривает возможность проведения в НБА ещё одного турнира по аналогии с принятой в европейском футболе моделью, где в течение одного сезона разыгрываются чемпионат и Кубок.
«Понимаю, что таким образом я пойду против консерваторов и приверженцев традиций. Они говорят, что ещё один турнир не будет никому интересен. А я считаю, что НБА имеет возможности создавать собственные новые традиции. И это не будет происходить внезапно», – приводит слова Сильвера New York Times.
Аргументом в поддержку своей позиции Сильвер считает то, что одного трофея слишком мало для такого длинного сезона, как в НБА. Его мнение разделяют и некоторые другие функционеры лиги.
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