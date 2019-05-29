Буллок хочет вернуться в «Детройт»

Атакующий защитник Реджи Буллок, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, хочет заключить контракт с «Детройт Пистонс», сообщает The Athletic.



28-летний Буллок выступал за «Детройт» в течение трёх с половиной лет. По ходу нынешнего сезона он был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на атакующего защитника Святослава Михайлюка.



Буллока полностью устраивала роль в «Пистонс» после перехода в команду мощного форварда Блэйка Гриффина. Однако у него есть определённые финансовые требования. Они связаны с тем, что за всю карьеру в НБА его зарплата ни разу не превышала $ 2,5 млн.



В нынешнем сезоне в составе «Детройта» защитник набирал по 12,1 очка, совершал по 2,8 подбора и отдавал по 2,5 передачи за 31 минуту в среднем за игру. В «Лейкерс» его показатели снизились.