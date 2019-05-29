Джефф Ван Ганди: любая команда с Кевином Дюрантом пойдёт к большим победам

Бывший главный тренер НБА, а ныне телеаналитик Джефф Ван Ганди уверен, что лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант будет очень востребован в предстоящее межсезонье на рынке свободных агентов.



«Дюрант является одним из лучших баскетболистов всех времён. В его услугах заинтересованы все: и «Голден Стэйт», и каждая команда со свободными средствами в платёжной ведомости. Он сам выбирает, где продолжить карьеру. Любая организация возьмёт его без колебаний.



Кевину нужно делать то, что подсказывает ему сердце. Тот вариант, при котором он будет более счастлив. Независимо от того, где Дюрант окажется, его новой команде повезёт, и она пойдёт к большим победам», – приводит слова Ван Ганди Amico Hoops.

Дюрант полетит с «Голден Стэйт» в Торонто на первые матчи финала плей-офф НБА