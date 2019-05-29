Архипова фон Калманович: лишь 9 команд в высшем дивизионе России – это трагедия

Генеральный директор «Спарта энд К» Анна Архипова фон Калманович считает, что женскому баскетболу в России нужны изменения.
«В этом сезоне в турнире участвовало 10 команд. Только вдумайтесь в эту цифру: 10 клубов в высшем дивизионе. Когда рассказываешь об этом коллегам из Европы, это вызывает у них искреннее удивление. Учитывая наши традиции, размер страны, количество школ, в России не может быть так мало команд в высшем дивизионе…
Закрывается курская «Инвента». Великолепный проект, где серьёзную работу проделала олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Игроки 1997 года рождения добились такого сумасшедшего прогресса. Это пример чётко поставленной и сбалансированной работы. И теперь его не будет (часть игроков перейдёт в курское «Динамо», часть – в «Динамо-Фарм»). Таким образом, остаётся девять команд. Из них две из Московской области (Видное, Ногинск) и две – из Москвы (МБА, «Динамо»). А на всю остальную Россию у нас пять команд в высшем дивизионе. Это трагедия.
В Премьер-лиге нет клуба из Санкт-Петербурга. Этот город всегда был столицей нашего женского баскетбола. Из него в сборной играли такие великие чемпионы, как Наташа Засульская, Ирина Рутковская, Ольга Пантелеева, Светлана Абросимова, Илона Корстин, Мария Степанова… И там нет женской команды… Наконец, действующий президент РФБ из Санкт-Петербурга…», – цитируют Архипову фон Калманович «Известия».
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