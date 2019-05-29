Источник: Брайант пытается убедить Ирвинга перейти в «Лейкерс»

Известный инсайдер НБА Рик Бьючер утверждает, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». По данным источника, Ирвинг выбирает между «Бруклин Нетс» и «Лейкерс». Также Бьючер пояснил, что Ирвинга к переходу в «Лейкерс» подталкивает бывший игрок клуба из Лос-Анджелеса Коби Брайант.

В межсезонье Кайри намерен выйти на рынок свободных агентов. По информации СМИ, звёздный разыгрывающий рассмотрит вариант с подписанием долгосрочного соглашения с «Лейкерс». В список основных претендентов на 27-летнего игрока также входят «Бостон», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».

«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.