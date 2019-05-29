Куртинайтис: УНИКСу уже отступать некуда

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«УНИКСу уже отступать некуда, и они должны выложиться по полной программе. Иногда это помогает, иногда нет, потому что все зависит от игроков, а они у УНИКСа хорошие. Думаю, вчера мы чуть-чуть превзошли их в физическом плане, быстрее бегали, выше прыгали, что и показывает разница на подборах. Не помню, когда и у какой команды мы выиграли столько мячей на подборе. Даже в первом матче в Казани мы проиграли подбор, хоть и всего один. Сейчас же у нас есть собранность и настроенность на подбор, в этом плане все хорошо. Понятно, что следующая игра будет сложная, потому что все придется выстраивать с нуля. Мы имеем преимущество и в результате, и в плане площадки, так как играем дома. Вообще, домашний фактор очень сработал, потому что был полный зал, и зрители хорошо болели. Надеюсь на такую же поддержку и в среду. Этот фактор должен снова сработать», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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