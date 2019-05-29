Украинская команда покинула студенческий турнир в Москве без объяснения причин

Украинская студенческая команда «Политехник» без объяснения причин покинула Международный студенческий баскетбольный кубок в Москве. Команда Украины должна была сыграть с баскетболистами из Сербии и Боснии и Герцеговины.



«Это внутреннее решение украинской стороны, они были настроены участвовать в турнире, но по каким-то причинам не смогли и отказались от дальнейшего участия. Мы их не исключали, не дисквалифицировали, им были предоставлены все условия, но они извинились и уехали.



Официального заявления от украинской команды мы не получили, мы пошли им навстречу, хотя у нас появились затруднения, пришлось перестраивать сетку турнира, украинской сборной присуждены технические поражения. Неделю назад команда из Монголии отказалась от участия, но мы успели найти ей замену в виде третьей российской команды, а вот на место сборной Украины не успели», — прокомментировал ситуацию руководитель PR-департамента Ассоциации студенческого баскетбола Артем Садовников.



«Пока не знаем, в чём причина, нам позвонили и сказали, что нам лучше уехать. Претензий к организаторам турнира нет, так сложилось», — подчеркнули в пресс-службе «Политехника».