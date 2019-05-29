Лаури: я не просил обмена
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лаури подчеркнул, что он не просил об обмене в другую команду после обмена Демара Дерозана в «Сан-Антонио Спёрс». По словам Лаури, он чувствовал, что может добиться успеха в составе команды.
«Я не просил об обмене. Я хотел остаться здесь. Я чувствовал, что мне под силу добиться успеха здесь. Масаи Уджири давал мне возможность расти как личность. И как баскетболист, если я не буду торопиться. После всего, что произошло, я просто собираюсь выполнять свою работу.
Если меня захотят обменять — пусть будет так. Если захотят, чтобы я остался в команде — я останусь. В этом моя работа. Мне очень щедро платят именно за то, чтобы я играл в баскетбол», — приводит слова Кайла Лаури The Undefeated.
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