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«Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ

«Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и оформили выход в финал, выиграв серию со счётом 3-1. Хозяевам не удалось успешно начать встречу — в первой четверти сильнее оказался УНИКС, который повёл в счёте с разницей в четыре очка. Во втором игровом отрезке «Химки» оказались ближе к казанцам, однако всё равно уступили с минимальной разницей.

Однако уже в третьей десятиминутке хозяевам удалось сравнять счёт, выиграв отрезок с разницей в пять очков. Решилось всё в заключительной четверти, в которой сильнее оказались «Химки». Итоговый счёт встречи — 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе гостей отличился Рэймар Морган, набравший 27 очков.

Единая лига ВТБ
29 мая 2019, среда. 19:00 МСК
Химки
Химки, Россия
92 : 91
(23:27, 21:22, 23:18, 25:24)
УНИКС
Казань, Россия
Химки: Швед - 25, Тимма - 24, Микки - 13, Маркович - 11, Зубков - 5, Моня - 4, Дженкинс - 4, Томас - 4, Крокер - 2, Вяльцев, Зайцев, Губанов
УНИКС: Морган - 27, Смит - 19, Локкетт - 15, Колесников - 9, Сергеев - 6, Макколум - 6, Клименко - 4, Каймакоглу - 3, Эджим - 2, Понкрашов, Кощеев, Шелекето
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