Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и оформили выход в финал, выиграв серию со счётом 3-1. Хозяевам не удалось успешно начать встречу — в первой четверти сильнее оказался УНИКС, который повёл в счёте с разницей в четыре очка. Во втором игровом отрезке «Химки» оказались ближе к казанцам, однако всё равно уступили с минимальной разницей.



Однако уже в третьей десятиминутке хозяевам удалось сравнять счёт, выиграв отрезок с разницей в пять очков. Решилось всё в заключительной четверти, в которой сильнее оказались «Химки». Итоговый счёт встречи — 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. В составе гостей отличился Рэймар Морган, набравший 27 очков.

«Темнеет, но ещё не вечер». «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и Евролигу Подмосковная команда проиграла первый матч серии с УНИКСом, но выиграла три следующих.