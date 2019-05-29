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Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками»

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой встретятся подмосковные «Химки» и московский ЦСКА.

В полуфинальном раунде турнира в сериях до трёх побед (по схеме 2-2-1) ЦСКА со счётом 3-0 переиграл «Зенит» (Санкт-Петербург), а «Химки» обыграли УНИКС со счётом 3-1.

Финальная серия стартует 5 июня 2019 года в Москве, на домашней арене ЦСКА. Второй матч состоится там же 7 июня. Третья встреча пройдёт на домашней арене подмосковного коллектива 10 июня. Дополнительные матчи, если они потребуются, пройдут 12 и 15 июня.

(1) ЦСКА — (5) «Химки»

1-я игра — 5 июня в Москве
2-я игра — 7 июня в Москве
3-я игра — 10 июня в Химках
4-я игра — 12 июня в Химках (*)
5-я игра — 15 июня в Москве (*)

(*) — если понадобится

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