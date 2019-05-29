Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками»

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой встретятся подмосковные «Химки» и московский ЦСКА.



В полуфинальном раунде турнира в сериях до трёх побед (по схеме 2-2-1) ЦСКА со счётом 3-0 переиграл «Зенит» (Санкт-Петербург), а «Химки» обыграли УНИКС со счётом 3-1.



Финальная серия стартует 5 июня 2019 года в Москве, на домашней арене ЦСКА. Второй матч состоится там же 7 июня. Третья встреча пройдёт на домашней арене подмосковного коллектива 10 июня. Дополнительные матчи, если они потребуются, пройдут 12 и 15 июня.



(1) ЦСКА — (5) «Химки»



1-я игра — 5 июня в Москве

2-я игра — 7 июня в Москве

3-я игра — 10 июня в Химках

4-я игра — 12 июня в Химках (*)

5-я игра — 15 июня в Москве (*)



(*) — если понадобится

«Темнеет, но ещё не вечер». «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и Евролигу Подмосковная команда проиграла первый матч серии с УНИКСом, но выиграла три следующих.