Куртинайтис: третий год подряд «Химки» будут играть в Евролиге. Я рад

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. «Химки» оформили себе путёвку в финал, где встретятся с ЦСКА.
«В первую очередь я хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Сначала игра у нас не пошла, но мы сумели переломить ход матча и большими усилиями довести игру до победы. Мы получили Евролигу, это по заслугам. Но сезон не закончился. Это большая победа, но, как говорил мой товарищ, «темнеет, но ещё не вечер».
Сейчас я чувствую усталость, но иногда в жизни ты позже начинаешь осознавать, что сделал. Если говорить откровенно, я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу, попытался сказать игрокам, что вернуться в Казань — пусть и очень красивый город — очень сложно.
У нас всё было сложно в Евролиге, но нам пришлось некоторыми играми жертвовать. Собирали команду на стадию плей-офф. Сейчас это сбылось, третий год подряд «Химки» будут играть в Евролиге. Я рад», — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
- 29 мая 2019
-
21:57
-
21:39
-
21:28
-
21:02
-
19:52
-
18:34
-
17:48
-
15:48
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
11:58
-
11:47
-
11:20
-
10:58
-
10:39
-
10:26
-
10:01
-
09:34
-
09:22
-
00:29
- 28 мая 2019
-
23:25
-
22:43
-
21:24
-
20:47
-
19:44
-
18:56
-
17:40
-
14:19
-
13:08
-
12:51
-
12:03
-
11:50
-
11:30
-
10:54