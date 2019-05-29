Куртинайтис: третий год подряд «Химки» будут играть в Евролиге. Я рад

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. «Химки» оформили себе путёвку в финал, где встретятся с ЦСКА.



«В первую очередь я хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Сначала игра у нас не пошла, но мы сумели переломить ход матча и большими усилиями довести игру до победы. Мы получили Евролигу, это по заслугам. Но сезон не закончился. Это большая победа, но, как говорил мой товарищ, «темнеет, но ещё не вечер».



Сейчас я чувствую усталость, но иногда в жизни ты позже начинаешь осознавать, что сделал. Если говорить откровенно, я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу, попытался сказать игрокам, что вернуться в Казань — пусть и очень красивый город — очень сложно.



У нас всё было сложно в Евролиге, но нам пришлось некоторыми играми жертвовать. Собирали команду на стадию плей-офф. Сейчас это сбылось, третий год подряд «Химки» будут играть в Евролиге. Я рад», — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

«Темнеет, но ещё не вечер». «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и Евролигу Подмосковная команда проиграла первый матч серии с УНИКСом, но выиграла три следующих.