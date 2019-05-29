Тимма: понимали, что с таким началом продолжать игру нельзя

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. «Химки» оформили себе путёвку в финал, где встретятся с московским ЦСКА.



«Мы проявили характер, так как хотели закончить эту серию сегодня, на своей площадке. Не хотели ехать в Казань. Понимали, что с таким началом продолжать игру нельзя, нужно было что-то менять, действовать агрессивнее, лучше защищаться и не давать сопернику забивать лёгкие очки из-под кольца, особенно это касается подборов под нашим кольцом, когда они забивали ещё и с фолом. Мы переключились и в конце концов выиграли», — приводит слова Яниса Тиммы официальный сайт подмосковной команды.

«Темнеет, но ещё не вечер». «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и Евролигу Подмосковная команда проиграла первый матч серии с УНИКСом, но выиграла три следующих.