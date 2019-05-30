Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Экс-игрок НБА: Адетокунбо — самый переоценённый баскетболист в НБА

Экс-игрок НБА: Адетокунбо — самый переоценённый баскетболист в НБА
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Райан Холлинз, ныне работающий аналитиком на американском телевидении, поделился мнением о мощном форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Послушайте, на сегодняшний день это самый переоценённый игрок в НБА. Яннис хороший баскетболист. Он мне нравится.

Большинство аналитиков говорили, что Адетокунбо выйдет в финал плей-офф, но он этого не сделал. Хочу подчеркнуть, что речь идёт о крупной неудаче.

Этот парень бросал по кольцу с точностью 29 процентов, когда против него играл действительно грозный защитник», — цитирует Холлинза Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4).

Адетокунбо: хотим сделать «Милуоки» претендентом на титул на долгие годы
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент