Дэвис, скорее всего, не изменит мнение относительно ухода из «Нью-Орлеана»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис и его агент Рич Пол провели встречу в Лос-Анджелесе с исполнительным вице-президентом клуба по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Стороны остались довольны начатым диалогом, который планируют продолжить в будущем, но Дэвис, скорее всего, не изменит мнение относительно ухода из «Нью-Орлеана».

Напомним, в конце января Энтони публично заявил о желании сменить команду. До дедлайна звёздного форварда активно пытался заполучить «Лос-Анджелес Лейкерс», но два клуба не сумели договориться о сделке. Ожидается, что калифорнийцы в межсезонье вновь постараются совершить обмен.