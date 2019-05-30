«Хьюстон» готов обменять любого игрока, включая Пола и Капелу

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики, сообщает ESPN.
Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава, включая разыгрывающего Криса Пола и центрового Клинта Капелу, с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.
Соглашение Пола рассчитано до 2022 года. За следующие три сезона 34-летний разыгрывающий должен получить от «Рокетс» $ 124 млн.
Контракт Капелы будет действовать до конца сезона-2022/23. За это время 25-летний швейцарец заработает $ 72 млн.
В нынешней кампании «Хьюстон» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф дошёл до второго раунда, где в шести матчах проиграл «Голден Стэйт Уорриорз».
- 30 мая 2019
-
10:39
-
10:11
-
09:48
-
09:29
- 29 мая 2019
-
23:31
-
21:57
-
21:39
-
21:28
-
21:02
-
19:52
-
18:34
-
17:48
-
15:48
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
11:58
-
11:47
-
11:20
-
10:58
-
10:39
-
10:26
-
10:01
-
09:34
-
09:22
-
00:29
- 28 мая 2019
-
23:25
-
22:43
-
21:24
-
20:47
-
19:44
-
18:56
-
17:40
-
14:19
-
13:08