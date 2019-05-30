«Хьюстон» готов обменять любого игрока, включая Пола и Капелу

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики, сообщает ESPN.

Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава, включая разыгрывающего Криса Пола и центрового Клинта Капелу, с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.

Соглашение Пола рассчитано до 2022 года. За следующие три сезона 34-летний разыгрывающий должен получить от «Рокетс» $ 124 млн.

Контракт Капелы будет действовать до конца сезона-2022/23. За это время 25-летний швейцарец заработает $ 72 млн.

В нынешней кампании «Хьюстон» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф дошёл до второго раунда, где в шести матчах проиграл «Голден Стэйт Уорриорз».