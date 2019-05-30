Итудис хочет остаться в ЦСКА, несмотря на интерес клубов НБА
Никос Спанос, агент главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса, подтвердил информацию, что греческий специалист хочет остаться в столичном клубе.
«К Димитрису действительно есть интерес со стороны клубов НБА, но сам он хочет продолжить работать в ЦСКА. Он по-настоящему полюбил Россию и клуб и готов дальше трудиться над его развитием», — приводят слова агента «Известия».
Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. За пять лет греческий специалист завоевал с «армейцами» четыре чемпионских титула Единой лиги ВТБ и дважды выиграл Евролигу.
Напомним, ранее ЦСКА вышел в финал плей-офф Лиги ВТБ, обыграв в трёх матчах «Зенит» (3-0). Соперником «армейцев» будут «Химки». Первая встреча состоится в Москве 5 июня.
Итудис и ЦСКА договорились о новом контракте
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