Сильвер: «Лейкерс» справятся с трудностями

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер верит, что «Лос-Анджелес Лейкерс» переживёт непростой период.

«У меня огромная вера в Джини Басс. Уверен, она знает, как руководить клубом. Понятно, что когда что-то идёт не так, начинается поиск виноватых. Но «Лейкерс» справятся с трудностями», — приводит слова Сильвера ESPN.

Ранее журналист Бакстер Холмс опубликовал статью о проблемах в руководстве «Лос-Анджелеса». В материале содержится нелестная информация от инсайдеров о генеральном менеджере клуба Робе Пелинке, бывшем президенте Мэджике Джонсоне и Риче Поле, агенте форварда Леброна Джеймса.

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.