Владелец «Рокетс»: хотим быть чемпионами, а не одной из лучших команд в НБА

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта сказал, что в межсезонье клуб сделает всё возможное, чтобы стать сильнее.
«У нашей организации следующая позиция: зачем быть четвёртым и одной из лучших команд, если знаешь, что вряд ли станешь чемпионом с таким составом? Это то, что я сказал после вылета из плей-офф.
Мы готовы усилить всё. Это касается как тренерского штаба, так и состава. Но не нужно проводить изменения только ради изменений. Мы должны точно знать, что можем усилить какую-то позицию», — приводит слова Фертитты Houston Chronicle.
В нынешней кампании «Хьюстон» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф дошёл до второго раунда, где в шести матчах проиграл «Голден Стэйт Уорриорз».
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