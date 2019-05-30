«Локо» выпустил 2-й ролик в стиле «Очень странных дел» с Дружко в главной роли
«Локомотив-Кубань» на своём канале в YouTube опубликовал вторую часть веб-сериала «Тайны Баскет-Холла» под названием «Паника». Главную роль исполнил российский актёр и телеведущий Сергей Дружко.
Ролик сделан в стиле популярного американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». В новом видео Дружко вновь рассказывает о тайнах, которые скрывает домашняя арена краснодарского клуба.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива-Кубань» в YouTube.
В сезоне-2018/19 «Локо» занял четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ по итогам регулярного чемпионата, одержав 17 побед в 26 матчах. «Железнодорожники» не сумели выйти в полуфинал плей-офф, проиграв в первом раунде «Зениту» (1-3).
«Локомотив-Кубань» представил первую часть веб-сериала «Тайны Баскет-Холла»
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