Карри: нацелен на чемпионство, а не на приз MVP финальной серии

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сказал, что не придаёт большого значения отсутствию у него приза самому ценному игроку финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Понимаю, почему об этом говорят. Мне нравятся подобные обсуждения, поскольку это означает, что я был в финале уже несколько раз и мы до сих пор побеждаем. Если честно, это было бы потрясающим достижением. Во всех матчах плей-офф и во всех финальных сериях я играл только ради победы.

Чтобы завоевать чемпионский титул, я должен выступать на очень высоком уровне. Приведёт моя игра к призу MVP финала или нет — пусть это решается само собой. Самое главное — погоня за чемпионскими перстнями и баннерами. Нельзя обмануть игру таким образом», — цитирует Карри Bleacher Report.

Стефен становился чемпионом три раза. Приз самому ценному игроку финальной серии в это время доставался форвардам Андре Игуодале и Кевину Дюранту.