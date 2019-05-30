Карри: нацелен на чемпионство, а не на приз MVP финальной серии

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сказал, что не придаёт большого значения отсутствию у него приза самому ценному игроку финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Понимаю, почему об этом говорят. Мне нравятся подобные обсуждения, поскольку это означает, что я был в финале уже несколько раз и мы до сих пор побеждаем. Если честно, это было бы потрясающим достижением. Во всех матчах плей-офф и во всех финальных сериях я играл только ради победы.
Чтобы завоевать чемпионский титул, я должен выступать на очень высоком уровне. Приведёт моя игра к призу MVP финала или нет — пусть это решается само собой. Самое главное — погоня за чемпионскими перстнями и баннерами. Нельзя обмануть игру таким образом», — цитирует Карри Bleacher Report.
Стефен становился чемпионом три раза. Приз самому ценному игроку финальной серии в это время доставался форвардам Андре Игуодале и Кевину Дюранту.
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