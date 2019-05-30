Швед: после такой тяжёлой серии хочется два дня не думать о баскетболе

Разыгрывающий «Химок» Алексей Швед прокомментировал выход подмосковного клуба в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. «Химки» в полуфинальной серии в четырёх матчах победили УНИКС (3-1). Соперником подмосковного клуба по финалу будет ЦСКА.
«Это была очень тяжёлая серия, после которой хочется два дня посидеть дома и не думать о баскетболе. Да, я рад, что мы выполнили промежуточную задачу, вышли в Евролигу. Но впереди нас ждёт финал, на который у команды будет самый серьёзный настрой.
Не считаю себя героем противостояния с УНИКСом. Все молодцы, каждый выложился на полную. Приведу пример. У нас есть Чарльз Дженкинс, который обеспечивает великолепную защиту — берёт самого опасного игрока соперников и буквально вгрызается в него. Без него мы не выиграли бы ни сегодня, ни в Казани», — приводят слова Шведа «Известия».
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