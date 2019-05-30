Шелекето: УНИКСу в решающих матчах сезона всегда чего-то не хватало
Защитник УНИКСа Максим Шелекето прокомментировал поражение казанского клуба в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Химок» (1-3). По мнению Шелекето, казанцам в нынешнем сезоне не везло.
«В баскетболе не бывает ничьих, кто-то должен был сегодня победить. Видимо, «Химки» были чуть лучше, чуть собраннее. Мы старались, дали бой. Хотели вернуться на пятый матч в Казань, который бы был очень непредсказуемым. Не вышло.
В решающих матчах этого сезона нам всегда чего-то не хватало. Хочется поздравить подмосковный клуб с выходом в финал и пожелать им удачи в серии с ЦСКА», — цитируют Шелекто «Известия».
В финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» сыграют с ЦСКА. По итогам сезона эти клубы представят Россию в Евролиге.
«Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
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