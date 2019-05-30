Стадемайр продолжит игровую карьеру и может перейти в команду НБА или Евролиги

Мощный форвард Амаре Стадемайр подчеркнул, что он продолжит свою игровую карьеру в следующем сезоне, но не уверен, что продлит контракт с «Хапоэлем» из Иерусалима, сообщает Sportando.
По информации источника, Стадемайр рассматривает варианты с возвращением в НБА или подписанием контракта с одной из команды Евролиги.
35-летний Стадемайр провёл в НБА 14 сезонов, выступая за «Финикс Санс», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». Он получил звание лучшего новичка сезона, входил в первую символическую сборную лиги по итогам регулярного чемпионата и шесть раз приглашался на Матч звёзд НБА.
В составе «Хапоэля» из Иерусалима Стадемайр стал чемпионом Израиля, вошёл во вторую символическую сборную Еврокубка и был приглашён на Матч звёзд израильской лиги. В 2017 году Стадемайр объявлял о завершении карьеры, но уже в мае 2018 года изменил своё решение.
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