Моня: УНИКС — очень сильная команда

Баскетболист подмосковных «Химок» Сергей Моня прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. «Химки» оформили себе путёвку в финал, где встретятся с московским ЦСКА.



«Сейчас первое, что приходит на ум, — это усталость, причём не физическая, а психологическая. УНИКС — очень сильная команда, мы начали серию с поражения в Казани, потом три игры выиграли за короткий промежуток времени. Друг друга все хорошо изучили. В первой игре в Химках отдали очень много эмоций, одержав победу с разницей более 20 очков.



Сегодня начало получилось обескураживающим. УНИКС хорошо играл, агрессивно, забил много трёхочковых с хорошим процентом, причём не лидеры команды, а игроки ротации — Колесников и Сергеев. Стоит отдать им должное.



Понемногу мы начали грамотно играть, удача была на нашей стороне, взяли подборы, а в концовке довели встречу до победы. УНИКС сражался до последнего, забил сумасшедший трёхочковый, но в решающий момент у нас Андрей Зубков поставил сверху», — передаёт слова Мони корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.