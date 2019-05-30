Президент «Партизана» Остоя Мияйлович подчеркнул, что сербский клуб подал заявку на участие в Евролиге сезона-2019/20. По словам Михайловича, клуб выполнил все необходимые условия как внутри организации, так и за её пределами.



«Общеизвестный факт, что «Партизан» подал заявку на участие в Евролиге. Мы выполнили для этого все необходимые процедуры, как в клубе, так и за его пределами. Как и в прошлом году, нам предложили выступить в Лиге чемпионов ФИБА. Нас хотят видеть в этом турнире. Мы всегда ведём переговоры со всеми, чтобы иметь возможность принять лучшее для клуба решение», — приводит слова Остои Мияйловича Eurohoops.



Ранее стало известно, что сербский клуб увеличил свой бюджет на сезон и рассчитывает на приглашение в Евролигу по «вайлд-кард».