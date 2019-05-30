Казинс примет участие в первом матче финала плей-офф НБА

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс сыграет в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает San Jose Mercury News. Об этом сообщил главный тренер коллектива Стив Керр, подчеркнув, что у него есть план, сколько именно минут сыграет Демаркус Казинс в предстоящем матче.



Демаркус получил частичный разрыв четырёхглавой мышцы левого бедра в начале второго матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 4-2).



Во время регулярного чемпионата Казинс набирал 16,3 очка, собирал 8,2 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 25,7 минуты игры.



В финале плей-офф «Уорриорз» сыграют с «Торонто Рэпторс».