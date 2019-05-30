Дюрант, вероятно, не сыграет во втором матче финальной серии плей-офф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, вероятнее всего, не сыграет в двух стартовых матчах финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ник Фридель.
Баскетболист отправился в Канаду с командой, и уже тогда было известно, что он не примет участия в первой игре финала. Но теперь главный тренер «Уорриорз» Стив Керр дал понять, что Дюрант с большой долей вероятности пропустит и второй матч.
Кевин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты игры.
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