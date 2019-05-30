В «Химках» победу над УНИКСом сравнили с эпизодом из «Игры престолов»

Вчера, 29 мая, «Химки» оформили выход в финал Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии плей-офф команда Куртинайтиса одолела УНИКС — 3-1. В клубе из Московской области отметили успех забавным способом, разместив своеобразное видео на официальной странице «Химок» в «Инстаграме».
Отсылка идёт к известному сериалу «Игра Престолов» и эпизоду, в котором освещается гибель одного из драконов от рук моряков Эурона Грейджоя. В сериале ящер погибает после выстрела из массивной вихревой катапульты.
В ролике, переделанном «Химками», на месте стрелка находится защитник Алексей Швед, а вместо головы дракона приставлена голова талисмана УНИКСа. Интересно, что в сериале Эурон Грейджой предстал негативным героем.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Химок» в социальной сети.
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