«Голден Стэйт» первый матч на новой арене проведёт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Голден Стэйт Уорриорз» проводит последний сезон в истории под сводами Oracle Arena. В 2019 году команда переедет в новый многофункциональный спортивный комплекс — Chase Center.
Первый матч на новой арене «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Clutch Points. Об этом стало известно после публикации предсезонных матчей «Лейкерс» на осень 2019 года. Встреча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 5 октября.
Возведение арены началось в январе 2017 года. Она будет рассчитана на 18064 зрителей. Открытие Chase Center запланировано на сентябрь. Стоимость всего проекта оценивается примерно в $ 1 млрд. Он был разработан крупной американской компанией MANICA Architecture.
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