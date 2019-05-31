Д'Антони не сумел договориться с «Хьюстоном» о продлении контракта

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони завершил переговоры о продлении контракта, сообщает ESPN. Стороны не сумели прийти к соглашению. Таким образом, на данный момент специалист планирует лишь отработать оставшийся по контракту год, после чего, вероятно, покинет команду из Техаса.

Д'Антони хотел получить продление контракта без предисловий, в клубе же настаивали, что будут рассматривать варианты с подписанием нового контракта на фоне результатов «Хьюстона».

Д'Антони возглавляет «Рокетс» с 2016 года. За три сезона он трижды выводил команду в плей-офф. Дважды техасцы прекращали борьбу за титул на стадии полуфинала конференции, а ещё один раз пробились в финал. В регулярных чемпионатах Д'Антони добыл с «Хьюстоном» 173 победы.