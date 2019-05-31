«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

В первом матче финала НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, набравший 34 очка. Он реализовал 4 броска из 9 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач. 21 очко на счету Клэя Томпсона. На площадку после повреждения вернулся центровой Демаркус Казинс. Кевин Дюрант не принимал участия во встрече из-за травмы.

В составе «Торонто» 32 очка набрал Паскаль Сиакам (14 реализованных бросков из 17 с игры), 23 – Кавай Леонард, 20 – Марк Газоль.

«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Канаде 3 июня, начало – в 3:00 мск.