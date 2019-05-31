«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В первом матче финала НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, набравший 34 очка. Он реализовал 4 броска из 9 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач. 21 очко на счету Клэя Томпсона. На площадку после повреждения вернулся центровой Демаркус Казинс. Кевин Дюрант не принимал участия во встрече из-за травмы.
В составе «Торонто» 32 очка набрал Паскаль Сиакам (14 реализованных бросков из 17 с игры), 23 – Кавай Леонард, 20 – Марк Газоль.
«Торонто» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Канаде 3 июня, начало – в 3:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
31 мая 2019, пятница. 04:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
118 : 109
(25:21, 34:28, 29:32, 30:28)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 32, Леонард - 23, Марк Газоль - 20, Ванвлит - 15, Грин - 11, Лоури - 7, Ибака - 5, Маккоу - 3, Пауэлл - 2, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Томпсон - 21, Грин - 10, Луни - 9, Кук - 6, Игуодала - 6, Йеребко - 6, Маккинни - 6, Ливингстон - 6, Казинс - 3, Белл - 2, Эванс, Богут
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