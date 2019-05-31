Мощный данк Ибаки – в видеообзоре матча «Торонто» – «Голден Стэйт»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались мощный данк центрового «Торонто» Сержа Ибаки после паса через полплощадки разыгрывающего Фреда Ванвлита, а также эффектные трёхочковые через руки соперников лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда и его партнёра по команде разыгрывающего Кайла Лоури.
Матч завершился победой «Торонто» со счётом 119:114. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. У победителей отличился лёгкий форвард Паскаль Сиакам, набравший 32 очка. Теперь «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.
Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».
- 31 мая 2019
-
09:22
-
06:39
-
01:04
- 30 мая 2019
-
23:53
-
22:48
-
21:55
-
20:33
-
19:54
-
18:45
-
17:27
-
15:26
-
14:07
-
13:19
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:40
-
11:19
-
10:39
-
10:11
-
09:48
-
09:29
- 29 мая 2019
-
23:31
-
21:57
-
21:39
-
21:28
-
21:02
-
19:52
-
18:34
-
17:48
-
15:48
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
11:58