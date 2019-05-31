Мощный данк Ибаки – в видеообзоре матча «Торонто» – «Голден Стэйт»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались мощный данк центрового «Торонто» Сержа Ибаки после паса через полплощадки разыгрывающего Фреда Ванвлита, а также эффектные трёхочковые через руки соперников лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда и его партнёра по команде разыгрывающего Кайла Лоури.



Матч завершился победой «Торонто» со счётом 119:114. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. У победителей отличился лёгкий форвард Паскаль Сиакам, набравший 32 очка. Теперь «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.

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