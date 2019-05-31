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«Голден Стэйт» впервые за пять лет проиграл стартовый матч финала

«Голден Стэйт» впервые за пять лет проиграл стартовый матч финала
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» уступил в первом матче финальной серии плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» со счётом 109:118. Это первое поражение «Голден Стэйт» в стартовом матче финала за последние пять лет. Также «Уорриорз» впервые за этот промежуток времени провели первую встречу решающей серии на выезде.

В четырёх предыдущих сезонах «Голден Стэйт» неизменно встречался в финалах с «Кливленд Кавальерс» и всякий раз открывал серию домашней победой. При этом «Уорриорз» трижды становились чемпионом и один раз проиграли. До 2015 года команда, выступавшая под названиями «Филадельфия Уорриорз» и «Сан-Франциско Уорриорз», шесть раз выходила в финал и трижды побеждала.

После первого матча «Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед со счётом 0-1.

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