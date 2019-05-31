«Торонто» стал 4-й командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала

«Торонто Рэпторс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:109 в первом матче финальной серии плей-офф НБА. Таким образом, «Торонто» стал лишь четвёртой командой, выигравшей стартовую встречу дебютного финала, с момента слияния НБА и АБА в 1977 году.



Ранее это удавалось только «Сиэтл Суперсоникс» в сезоне-1977/78, «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-1998/99 и «Даллас Маверикс» в сезоне-2005/06. При этом только «Сан-Антонио» затем сумел стать чемпионом.



Всего в истории НБА 10 раз команды выигрывали дебютную для себя финальную серию. Четыре из них пришлись на первые пять лет существования лиги. Последний раз это удалось «Майами Хит» в сезоне-2005/06.



После первого матча «Рэпторс» ведут в серии до четырёх побед со счётом 1-0.

Финал НБА без Леброна. Главные вопросы к серии «Уорриорз» — «Торонто» Кого теперь называть лучшим в мире? Претендентов пока трое: Кавай Леонард, Стефен Карри или всё-таки Кевин Дюрант?